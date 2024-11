Gaeta.it - Come la responsabilità sociale d’impresa sta cambiando il panorama aziendale in Italia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi anni, ilha affrontato profondi cambiamenti, spinti da variabili climatiche e sociali che hanno introdotto nuovi criteri di valutazione. Le aziende non possono più limitarsi a considerare unicamente le loro capacità di profitto, ma devono dimostrare anch’esse di generare valore per le persone e l’ambiente. Mentre l’adozione di pratiche green è divenuta comune, la consapevolezza riguardo ai vantaggi dellaè ancora in fase di sviluppo.Cos’è laLarappresenta un approccio che comprende tutte le azioni volontarie delle aziende finalizzate a generare un impatto positivo su persone, comunità e ambiente. Adottare una strategia di RSI significa promuovere non solo il profitto, ma un vero e proprio modello imprenditoriale che tenga in considerazione il benessere collettivo.