Ilfattoquotidiano.it - Centri Sociali dopo Bologna, mozione di Fratelli d’Italia in Lombardia: “Chiusura di quelli irregolari: il Leoncavallo ha 110 sfratti”

Il gruppo diin Regioneha presentato unache dichiara guerra aii fatti del 9 novembre a, dove la presenza di CasaPound e Rete dei Patrioti ha innescato il contro-corteo degli antifascisti che ha finito per scontrarsi con le forse di polizia e dato fiato alla politica. Uno su tutti, il milanese Matteo Salvini: “Occupati dai comunisti e covo di delinquenti”. Lontani i tempi in cui il leader della Lega, era il 1994, guidava i “Comunisti Padani” e in consiglio comunale a Milano ricordava che “mentre frequentavo il liceo Manzoni, il mio ritrovo era il. Stavo bene, mi ritrovavo in quelle idee, in quei bisogni. Neici si trova per discutere, confrontarsi, bere una birra e divertirsi”. E se proprio c’era qualche testa calda, spiegava allora al Corriere, non era il caso di generalizzare.