Capuano | Avellino società da fare invidia a tutti Enrici? Ragazzo d’oro

Tempo di lettura: 2 minuti“Qualsiasi pubblico, allenatore, direttore e giocatore vorrebbe un presidente come Angelo Antonio D’Agostino. Sono stato poco sotto la sua gestione, ricordo che sono arrivato adnella storia recente più brutta, visto la situazione societaria. Non solo ci siamo salvati ma abbiamo giocato anche i playoff uscendo a Terni. Dopo anni, nonostante il mio contratto, ancora oggi mi chiedo perchè non mi fu data la possibilità di proseguire quel progetto. Io auguro adi avere una proprietà come quella dell’. Seria, forte economicamente ed è un peccato che con tutto quello che ha speso sia ancora in Serie C”. Così il tecnico Ezio, ospite dell’ultima puntata di “Punto C” in onda su Anteprima24.it. “Il derby tra Benevento e? Il campionato è lungo – afferma– Al di là di ciò queste sono partite molto indicative per il futuro”.