Calciomercato.it - Bufera Var e l’annuncio su Conte: poi la bordata a Thiago Motta

Il giornalista Bruno Gentili è intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ ed ha parlato di Nazionale oltre che del Napoli di Antonioe della sua polemica contro il VAR in seguito a quanto accaduto nella sfida contro l’Inter A margine della sosta per gli impegni delle Nazionali è tempo di tirare le somme tanto sull’Italia di Spalletti quanto su questo primo scorcio di Serie A.Var esu: poi la(LaPresse) – Calciomercato.itA tal proposito a ‘Ti Amo Calciomercato’ è intervenuto Bruno Gentili che ha commentato così il successo azzurro contro il Belgio: “È uscita dal buio. Spalletti è stato bravo a ridare identità e recuperare diversi calciatori come Tonali. Ha trovato Rovella e Ricci, ha ridato smalto a Di Lorenzo e valorizzato Cambiaso. L’Italia è diventata una squadra finalmente.