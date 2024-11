Sport.quotidiano.net - Belgio-Italia, Spalletti: "I ragazzi hanno lottato come leoni"

Buxelles (), 14 novembre 2024 – Continua la corsa in Nations League dell’di Luciano, che stende 1-0 iled è a un passo dal chiudere in testa il Gruppo 2 . Contro la Francia, domenica sera, agli azzurri basterà infatti un punto per completare la missione. Questa sera, invece, in terra belga all’è bastato il gol – il primo in azzurro – segnato da Sandro Tonali all’11’ su assist di Di Lorenzo, nelle battute iniziali di un primo tempo che l’ha comandato con personalità arrivando poi ad un passo dal secondo gol in almeno un altro paio di occasioni. Nella ripresa è quindi arrivata l’attesa reazione delche ha iniziato a premere. L’non ha comunque rinunciato ad attaccare e tra il 54’ e il 55’ ha sfiorato nuovamente il gol del 2-0 prima con un contropiede mortifero di Retegui e poi con una giocata di Di Lorenzo.