Liberoquotidiano.it - Autonomia: Ascani, 'bocciatura buona notizia anche per Umbria'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "per l': la Corte costituzionale è stata chiara nel dire che l'differenziata firmata Calderoli è incoerente con la nostra Carta fondamentale, quindi non si può fare. A beneficiare di questo pronunciamento non saranno solo le regioni del Sud, maquelle più piccole, come la nostra, che rischierebbero di rimanere schiacciate da un progetto che piccona l'Italia, abbandona i cittadini e aumenta le disuguaglianze. Lo avevamo detto in Parlamento, lo avevano detto un milione e trecentomila italiani, mobilitati per bloccare questo scempio. Di fronte alladella Consulta, adesso la destra si fermi. E se ne faccia una ragionela Presidente Tesei che per fare contento il suo leader Salvini ha taciuto sui danni che questa riforma avrebbe portato all'".