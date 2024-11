Ilfattoquotidiano.it - “Auguri a Sua Maestà”: Principe Harry e Kate Middleton scherzano con Re Carlo e condividono una foto ‘atipica’ del sovrano

ReIII ha compiuto 76 anni. Un compleanno speciale per Sua, ma che arriva in un periodo sicuramente particolare per la Royal Family. Ilinglese, infatti, sta sostenendo le cure per il tumore che gli è stato diagnosticato a inizio anno, mentre la sua consorte, la Regina Camilla, è costretta al riposo dopo la diagnosi di infezione polmonare. Una situazione inusuale è anche quella che starebbe vivendo il, alle prese con le voci di un presunto divorzio da Meghan Markle.Sembra in miglioramento, invece, la malattia diche, insieme a suo marito, ilWilliam, ha preferito scherzare con un tenero messaggio e unapiuttosto inusuale per augurare un felice compleanno al Re. I principi del Galles, infatti, hanno condiviso su Instagram uno scatto in cuiIII appare sorridente e con una corona di fiori al collo: “di un felice compleanno a suail Re”, scrivono i principi.