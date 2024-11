Atalanta recuperato Scalvini | tornerà tra i convocati dopo la sosta

Leggi su Sportface.it

L’infortunio è finalmente alle spalle per Giorgio, pronto a tornare in campola lesione del legamento crociato sinistro riportata la scorso 2 giugno. Il difensore dell’ha infatti preso parte all’amichevole a porte aperte a ranghi misti con l’Under 23 e qualche Primavera disputata su tre tempi. Con ogni probabilità, verrà convocato per la prossima partita, la primala, quella del 23 novembre contro il Parma. In campo a Zingonia anche Nicolò Zaniolo, che sembra aver smaltito il problema all’inguine.tra ilaSportFace.