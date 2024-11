Movieplayer.it - Andor 2 farà ritorno a una celebre location di Star Wars

Nella seconda stagione i fan dipotranno rivedere un'altrastorico della saga apparsa diverse volte al cinema La stagione di debutto diha riportato la guerra in, documentando la storia delle origini del ribelle senza causa Cassian(Diego Luna) e il suo percorso per diventare il leader della Ribellione che abbiamo conosciuto per la prima volta in Rogue One: AStory del 2016. La serie Disney+ ha fatto subito parlare di sé per il suo approccio più adulto al franchise, dando priorità a una sceneggiatura rigorosa e a una narrazione forte rispetto al fan-service o ai camei che ampliano il franchise. Fortunatamente, la seconda stagione riporterà lo showrunner Tony Gilroy e .