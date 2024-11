Oasport.it - Ambesi: “Sinner ha interesse a raccogliere punti in vista di una eventuale squalifica”

Leggi su Oasport.it

Nuova puntata del salotto tennistico di OA Sport, Tennismania, a cui partecipa anche il giornalista di Eurosport Massimiliano. L’apertura è su Alexander Zverev, che sta viaggiando a velocità di crociera: “Dopo il ko alle Olimpiadi mette marce altissime, difficile giocare sul suo servizio, concede due break in sette partite tra cui uno a Fritz. A Torino fa qualcosa di più, non concede palle break, concretizza le sue palle break affrontando giocatori importanti. Ieri gioca solido anche a rete, sembra evoluto come giocatore. Poi gli viene contestato di non concretizzare idecisivi contro i top, ma non sarà semplice da battere, anche perché non è ancora qualificato“.Si ci sofferma sulla situazione delle Finals, in cui tutti hanno le opportunità di passare in semifinale: “Anche Rublev ne ha, se vince in due set su Ruud con sei o più giochi di vantaggio lo scavalca e poi dipende da che succede tra Zverev-Alcaraz, con il tedesco che se vince in due set rende il match tra il russo e il norvegese decisivo, con Rublev che passerebbe se vincesse in due set con sei giochi di vantaggio.