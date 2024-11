Lanazione.it - Al Museo Madonna del Parto “La pagina più bella del mondo”. Letture contro la violenza sulle donne

Arezzo, 15 novembre 2024 – Proseguono gli appuntamenti per la terza edizione di Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con il Comune di Monterchi. La manifestazione, aperta il 27 ottobre, durerà fino al 13 febbraio 2025, offrendo al pubblico diversi appuntamenti, dal teatro canzone alle drammaturgie contemporanee, agli spettacoli dedicati a bambini e famiglie. In concomitanza della Giornata mondialela(25 novembre), il terzo appuntamento della rassegna sarà occasione per affrontare il tema delladi genere; il 24 novembre alle ore 17.30 presso ildelavrà luogo LAPIÙDEL. In un luogo che emana la profondità e spiritualità della creazione, davanti allo splendido affresco di Piero della Francesca, chiunque lo desideri potrà leggere pagine dedicate al contrasto alla; un momento collettivo, un gesto pacifico di lettura comune.