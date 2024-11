Gaeta.it - XIII congresso su scompenso cardiaco e cardiomiopatie: focus su innovazione e ricerca

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 22 e 23 novembre 2024, il Generali Convention Center di Trieste ospiterà ilbiennale dedicato a “”, organizzato dalla Cardiologia Ospedaliero-Universitaria ASUGI di Cattinara e dalla Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università di Trieste. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 600 professionisti, tra medici e specializzandi, provenienti da diverse regioni italiane. Con un programma ricco di contenuti, si prospetta un grande spazio per il trasferimento di conoscenze e l’approfondimento delle scoperte più recenti nel settore.Importanza dell’evento e contesto scientificoIlrappresenta un momento cruciale per la medicina cardiologica, poiché si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso lae la cura delle malattie cardiache.