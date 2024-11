Panorama.it - X Factor 2024: Domani sera il temuto ‘Hell Factor’ con doppia eliminazione e ospiti i Negramaro

Quella si questasarà una dellete più adrenaliniche di X: l’atteso appuntamento “Hell”, che metterà a dura prova i concorrenti in gara con una. In diretta dalle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, la puntata rappresenta un punto cruciale per la competizione e per i giudici — Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi — i quali affronteranno una sfida in cui ogni scelta può fare la differenza.Lata “Hell” si aprirà con la cosiddetta “giostra”, una serie di esibizioni consecutive che vedranno tutti i concorrenti salire sul palco dell’XArena uno dopo l’altro, senza interruzioni. Ogni artista porterà il proprio cavallo di battaglia, cercando di lasciare un segno indelebile. Al termine di questo primo round, uno dei concorrenti sarà immediatamente eliminato, senza possibilità di appello.