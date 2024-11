Zonawrestling.net - WWE: Rob Van Dam pronto a tornare in WWE per regolare i conti con una stella di NXT

Leggi su Zonawrestling.net

Rob Van Dam potrebbe prepararsi per un ritorno sul ring WWE, e tutto ciò grazie a una recente controversia con la star di NXT, Wes Lee. RVD ha fatto un’apparizione speciale nell’episodio di NXT a tema ECW del 6 novembre, unendosi ad altre leggende della ECW nell’iconica 2300 Arena di Philadelphia. Mentre alcuni veterani come Bubba Ray Dudley e Nunzio sono saliti sul ring, il ruolo di RVD è stato non fisico o almeno, questo era il piano.Le cose hanno preso una piega drammatica quando Wes Lee, ex Campione Nordamericano di NXT, ha attaccato RVD con una sedia prima della sua apparizione a bordo ring per il match di Je’Von Evans. Il colpo di sedia ha lasciato i fan senza parole, ma RVD non è rimasto a terra per molto. Si è rapidamente ripreso e ha dato una mano a Evans, aiutandolo a ottenere la vittoria nonostante l’attacco a sorpresa di Lee.