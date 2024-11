Gaeta.it - Wizz Air lancia una nuova rotta da Roma per Gran Canaria, ripartendo nel 2025

Facebook WhatsAppTwitter A partire dal 1° febbraioAir arricchirà la sua offerta di voli internazionali daFiumicino con unasettimanale verso Las Palmas de. Questo nuovo collegamento entrerà in funzione con due frequenze settimanali, ogni mercoledì e sabato, e sarà operato con il moderno Airbus A321neo, garantendo così un’opzione comoda e accessibile per i viaggiatori.Dettagli del nuovo volo perLadiAir rappresenta un’importante aggiunta al network di collegamenti aerei da, portando a 16 le destinazioni servite dalla compagnia aerea ungherese dalle tre principali città italiane. Le frequenze di questo volo saranno calibrate in modo da assicurare una risposta efficace alla crescente domanda di viaggi verso le Isole Canarie, molto apprezzate sia per la loro bellezza naturale che per il clima mite durante tutto l’anno.