Lanazione.it - Un sorteggio sfortunato. Il Tc affronta Sinalunga

Leggi su Lanazione.it

"Direi che non siamo stati fortunati, affronteremo una squadra che solamente due anni fa ha vinto lo Scudetto e lo scorso anno ha perso la finale. E’ arrivata terza praticamente per caso, perché quello che è forse il loro giocatore più forte è sceso in campo solo un paio di volte. Ma al completo sono molto forti. Vedremo quali giocatori porteranno domenica, in ogni caso daremo il massimo". Parola di capitan Tommaso Brunetti, che ha così commentato ilrelativo al Tennis Club Pistoia. Untutt’altro che fortunato, quello dei playout: i tennisti pistoiesi si giocheranno la permanenza in Serie A1 contro il Tennis Club. La salvezza passerà quindi dalle prossime due gare, che possono essere definite senza timore di smentita le più importanti della stagione: Rossi e compagni riceveranno i rivali in casa domenica prossima, per poi giocare nella provincia senese la gara di ritorno del 24 novembre prossimo.