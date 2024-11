Lanazione.it - Un nuovo parcheggio, posti per auto e moto

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 14 novembre 2024 – I parcheggi sono sempre più preziosi . E ogni apertura è carica di significati e viene incontro a differenziate esigenze. Pistoia ne registra un’altra. Apre ildi via del Soccorso destinato ai residenti. L’area, di proprietà dall’Ausl Toscana Centro, è stata messa a disposizione del Comune – ricorda una nota – per realizzare spazi di sosta per residenti della zona, disabili e Ausl Toscana Centro. Situata vicino a piazza San Lorenzo, va incontro all’esigenza di stalli dovuta ai lavori in corso per riqualificare l’area, finanziati con fondi Pnrr. Una novità che porta, in zona, anche una piccola rivoluzione nella gestione dei parcheggi. Infatti contestualmente all’apertura dell’area di sosta, gli stalli di via del Maglio e una parte di quelli in piazza San Lorenzo saranno trasformati in parcheggi delimitati da strisce blu, che consentono la sosta a pagamento (dalle 8.