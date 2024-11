Secoloditalia.it - Ue, l’avvertimento del Sistema Italia al Pd. Da Coldiretti a Confindustria: “Fitto va sostenuto”

Un lungo elenco di associazioni di categoria e datoriali è sceso in campo a sostegno della nomina di Raffaelea vicepresidente esecutivo della Commissione Ue: si va daalla, per arrivare a Confcommercio e Confcooperative, passando per sigle più settoriali. Il messaggio è sempre lo stesso, ed un chiaro avviso ai naviganti Pd che con il gruppo europeo dei Socialisti e democratici si sono schierati per la revoca della vicepresidenza esecutiva. “va, è la persona e c’è in gioco l’interesse dell’”, è in sintesidelai dem.su: “L’interesse del Paese deve superare quello della polemica tra le forze politiche””L’interesse del Paese deve superare quello della polemica quotidiana tra le forze politiche: l’, Paese fondatore dell’Europa, deve essere rappresentata al massimo livello a Bruxelles, con Raffaelevicepresidente esecutivo e responsabile della Coesione”, ha detto il presidente di, Emanuele Orsini.