Ilgiorno.it - Tutto il meglio del teatro a Milano. Ecco i prossimi appuntamenti in città

Leggi su Ilgiorno.it

In questo mese di novembreoffre un’eccezionale varietà di spettacoli teatrali, arricchita dalla presenza di numerosi artisti, sia italiani che internazionali. Per il balletto, alalla Scala, verranno rappresentati alcuni grandi classici, sotto il titolo di “Trittico Balenchine/Robbins”, fino al 20 novembre. Una serata che celebra grandi maestri e la loro modernità: George Balanchine, con Theme and Variations, torna in scena in una nuova veste, firmata Luisa Spinatelli. Sarà invece la prima volta alla Scala per due tra i più noti balletti di Jerome Robbins: Dances at a Gathering, gioiello di pura danza, e The Concert, ironico spaccato delle umane fantasticherie. Al PiccoloIl Risveglio (dal 19 al 24 novembre): con poesie e racconti, Pippo Delbono allargherà lo sguardo a ciò che ci circonda.