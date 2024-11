Trump | Kennedy è ministro della Salute

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.37 Robert F.Jr., nipote di John F.e figlio di Robert F., avvocato ambientalista è stato nominato dasegretario del Dipartimentoe dei Servizi Umani. "Per troppo tempo gli americani sono stati schiacciati dal complessoalimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche, sono staticoinvolti in inganni, disinformazione e informazioni errate quando si tratta dipubblica", ha commemtato il presidente eletto,che si è detto "entusiasta" per questa scelta in un dicastero chiave.