Treni aumenti fino a 345 euro per chi viaggia a Natale | picchi sulle tratte da Milano a Reggio Calabria

In preparazione delle festività natalizie, i costi perre in treno e aereo in Italia stanno nuovamente salendo. Questo rappresenta un onere significativo, in particolare per gli studenti e lavoratori fuorisede che ogni anno si spostano dal Nord al Sud del Paese. Le differenze di prezzo rispetto ai periodi normali sono già piuttosto elevate, superando anche glidel precedente anno. Il picco per quest’anno è registrato sulla trattacontalia venerdì 20 dicembre, dove il prezzo ha toccato i 345con un cambio a Roma e un tempo di viaggio di 9 ore e 26 minuti.La richiesta di mobilità ha raggiunto livelli pre-pandemia, con un incremento degli spostamenti in treno rispetto al 2019. Anche quest’anno, le associazioni dei consumatori sollecitano Antitrust e Mr.