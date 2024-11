Ilrestodelcarlino.it - "Topi nella scuola Pascoli?. Nessun riscontro del Nas"

CENTO "Esito controllo dei Nas alle scuolepositivo: ecco la conferma delle strumentalizzazioni politiche, fatte da politici che per venire a Cento dovrebbero usare il navigatore". E’ così che il sindaco Edoardo Accorsi fa sapere l’esito del controllo dei Nas avvenuto nei giorni scorsi, dopo la denuncia ricevuta il 1 novembre da esponenti ferraresi del centrodestra. "L’esito del controllo realizzato dai militari del Nas di Bologna presso le scuole– spiega Accorsi - basato sulla segnalazione del consigliere comunale di Ferrara Francesco Rendine e della candidata al consiglio regionale del centrodestra Milena Zaggia, ha dato esito positivo senza riscontrare in alcun modo le problematiche evidenziate. Non avevamo dubbi riguardo all’esito del controllo, perché come già detto nei giorni scorsi ci siamo attivati sin da subito".