Tegola sulla Fiorentina: per Richardson infortunio muscolare

Firenze, 14 novembre 2024 – Si prevede uno stop di alcune settimane per Amir, che perde uno dei giocatori emergenti più interessanti. Uno stop di circa quaranta giorni per il centrocampista. Il ragazzo è alle prese con uncapitato durante il ritiro con la nazionale marocchina. Clicca sul canale viola Nella mattinata di giovedì 14 novembre Amir"è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell'occorso in allenamento con la propria nazionale nella giornata di martedì - si legge in una nota della società viola - Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Amir ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e sarà rivalutato nei prossimi giorni".