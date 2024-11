Liberoquotidiano.it - Tassani (Agrofarma): "Tavolo Ue in primi 100 giorni con legislatori agricoltori e industria"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma 14 nov. 2024 (Adnkronos/Labitalia)"Riguardo la norma europea per la sostenibilità ambientale noi auspichiamo unentro icentocon. Con la precedente Commissione europea avevamo interagito non essendo contrari alla norma, anzi favorevoli ad esempio a definire cosa fosse il 'bio controllo'". Lo ha dichiarato Paolopresidente di-Federchimica, durante la presentazione del report dell'Osservatoriopresso Palazzo Ripetta a Roma."Avevamo criticato - ha spiegato - tempi e target fuori logica. Sarebbe importante definire un documento in materia visto che vogliamo aiutare comeil progresso tecnico dell'agricoltura. Una condivisione è mancata negli ultimi anni e senza di essa si distruggerà l'e in futuro ci accorgeremo che avremo bisogno di importare cibo, probabilmente meno controllato, e dovremmo anche pagarlo".