Gaeta.it - “Splendida Cornice”: anticipazioni e ospiti della puntata di giovedì 14 novembre 2024 su Rai3

Facebook WhatsAppTwitter Il people show “”, condotto da Geppi Cucciari, torna con una nuovache promette di attrarre l’attenzione del pubblico con una selezione didi alto profilo. In onda14alle ore 21.20 su, il programma prevede una serata ricca di cultura, intrattenimento e sport, con la partecipazione di artisti, scrittori e atleti che si avvicenderanno sul palco. Ecco tutte ledi spicco in studioLa quartadi “” si profilerà come un appuntamento imperdibile, grazie alla presenza di alcuni dei nomi più noti dello spettacolo ecultura italiana. Tra i primiin studio, Fabrizio Bentivoglio, il quale torna sul grande schermo per interpretare Luigi Pirandello nel film “Eterno Visionario”.