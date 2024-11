Ilgiorno.it - Scoperto mentre cerca di rubare bici, minaccia proprietario con forbici da potatura: scatta l’espulsione

Lodi, 14 novembre 2024 – Pizzicato in un palazzotenta diunaclettail testimone e ruba un altro velocipede, ma viene intercettato ed espulso. L'uomo, nigeriano, hato il passante con una forbice dache è stata poi trovata e sequestrata nel suo zaino, durante la fuga, avvenuta a bordo della secondacletta finita nel mirino. Due ruote che l'interessato è riuscito a sottrarre perché non era legata. L'oggetto usato per compiere le razzie ere il testimone era esattamente una forbice per, in acciaio, di 19 centimetri. Il trentenne, poi risultato essere un extracomunitario in Italia irregolarmente, è stato quindi accusato di tentato furto, furto consumato e. Aveva infatti puntato all'addome del testimone l'affilata punta, costringendolo ad interrompere una chiamata alle forze dell'ordine.