Gaeta.it - Rottamazione quinquies: un nuovo intervento sul debito fiscale per i contribuenti

L'introduzione della, prevista negli emendamenti al Decreto Legge 155/2024 sulla Legge di Bilancio, si annuncia come unsignificativo per rilevare le difficoltà economiche di moltiitaliani. Questa misura si presenta come un'opportunità per il governo di recuperare parte dei mancati incassi provenienti dalla precedentee di offrire ai cittadini un'opzione per risolvere le proprie pendenze fiscali.Cos'è e come funziona laLasi configura come un ampliamento della precedentequater, permettendo airi di saldare le cartelle esattoriali comprese tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, estendendosi fino al 31 dicembre 2024. Mario Michelino, presidente dell'Associazione Nazionale Dottori Commercialisti , ha sottolineato che questa opzione include debiti precedentemente esclusi.