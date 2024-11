Ilrestodelcarlino.it - Romagna Rfc, tempo di primi bilanci: "Potevamo raccogliere di più"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

IlRfc, domenica 17 novembre, tornerà in campo dopo la sosta del campionato di rugby di serie A. Lo farà ospitando i romani del Primavera Rugby che sono quinti e precedono i galletti di tre punti: 10 contro i 7 dei romagnoli, che a loro volta sono settimi dopo le prime quattro giornate disputate. Simone Luci, direttore tecnico del, un primoo della stagione? "Avremmo potutodi più, perché sono certo che le potenzialità del nostro gruppo vadano oltre rispetto a quello che si è visto fin qui in campo". Cosa è mancato? "La capacità di portare in partita le ottime cose che facciamo in allenamento. E’ ovvio che quando si fa sul serio in campo ci sono gli avversari che sono lì a complicarci il lavoro, ma il punto è che dobbiamo renderci conto che in serie A ogni leggerezza si paga a carissimo prezzo.