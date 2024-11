Regione Lazio | al via dal 26 novembre l’accesso ai buoni servizio per le rette dei nidi Ecco come fare domanda

Leggi su Dayitalianews.com

Contributi per ledei servizi educativi nel: parte la piattaforma EFAMILYA partire da martedì 262024, alle ore 15:00, sarà possibile accedere alla piattaforma EFAMILY per richiedere idestinati al pagamento delledei servizi educativi per la prima infanzia nel. Le richieste potranno essere inoltrate fino all’esaurimento delle risorse disponibili o, comunque, non oltre il 30 giugno 2025.Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona, ha spiegato: “L’obiettivo di questo intervento è ridurre il costo delledei servizi educativi per bambini dai 3 ai 36 mesi, coprendo il periodo da settembre 2024 a luglio 2025“. L’iniziativa punta a sostenere le famiglie che si avvalgono dei servizi educativi accreditati nel territorio regionale.