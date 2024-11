Dilei.it - Re Carlo, il compleanno più difficile tra il cancro e il divorzio di Harry

Recompie 76 anni, è nato infatti il 14 novembre 1948. Si tratta di unper Sua Maestà che sta ancora combattendo contro il. E oltre a dover affrontare gli impegni istituzionali, si trova con un altro grande problema, il destino di suo figlioora che alla Casa Bianca torna Donald Trump.Refesteggia 76 anniRefesteggia il suo 76esimo. Questo è il suo genetliaco privato, infatti a giugno ne ha anche uno pubblico, noto come Trooping the Colour. I programmi del Sovrano per la giornata di oggi non sono stati comunicati. È probabile che festeggerà in famiglia, circondato dai suoi affetti più cari, senza fare grandi cose, anche perché Camilla è ancora convalescente a causa di un’infezione al petto, tanto che non ha preso parte alla prima londinese del Gladiatore II.