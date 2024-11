Lapresse.it - Re Carlo III compie 76 anni ma festeggia senza Camilla

Leggi su Lapresse.it

ReIII76. Proprio oggi, il sovrano britco celebra l’industria cinematografica e televisiva del Regno Unito partecipando alla prima mondiale di ‘Gladiator II‘. Il sovrano ha incontrato il cast del film, tra cui Denzel Washington, Pedro Pascal e Paul Mescal, insieme al regista Sir Ridley Scott.L’evento è classificato come una Royal Film Performance, un’occasione che rende omaggio a tutti coloro che lavorano dietro le quinte nei progetti di intrattenimento britci.Giovedì, nel Green Park di Londra, i cannoni hanno sparato a salve per celebrare il 76º compleanno del Re. Durante la giornata, il re ha in programma diversi impegni, ma parteciperà da solo poiché la Reginaè indisposta. Inoltre, le campane dell’Abbazia di Westminster suoneranno per commemorare l’occasione.