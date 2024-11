Spazionapoli.it - “Quando mi chiama, il Napoli vince”, rivelazione esilarante su ADL: di chi si tratta

Spunta un curioso retroscena legato al presidente della SSC, Aurelio De Laurentiis, noto anche per la sua scaramanzia: laè imperdibile.Ilsi gode la terza sosta di stagione per le Nazionali e lo fa guardando tutti dall’alto: il primo posto in classifica, difeso dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter, è un fattore che fa sognare i tifosi azzurri, che sono tornati a sognare in seguito a un’annata (quella dello scorso anno, ndr) molto deludente. Ora, i pensieri dei tifosi sono tutti per la prossima sfida di campionato, al rientro dalla sosta ora in corso, contro la Roma, che in queste ore ha annunciato ufficialmente il ritorno nella Capitale di Claudio Ranieri (che subentra a Ivan Juric, ndr).Pensiero che avrà, sicuramente, anche un tifoso della Roma d’eccezione come Carlo Verdone, che presto si rivedrà nel nuovo capitolo della fortunata serie “Vita da Carlo 3“, disponibile dal 16 novembre su Paramount+ e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis.