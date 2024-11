Notizie.com - Ponte sullo Stretto di Messina, ok dalla Commissione ambientale: cosa prevede il progetto, l’iter dell’opera da 13 miliardi di euro

Nuovi passi in avanti nelle scorse ore per la realizzazione deldi: parere favorevole della.“Non è ildi Salvini. Sarà un cambio totale di prospettiva”, aveva detto ieri il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. In serata, poi, è arrivato il via libera: parere favorevole alla costruzione deldidi, via liberailda 13di(ANSA FOTO) – Notizie.comL’ok è arrivatotecnica di valutazione dell’impatto. Un parere necessario per il riavvio deldi realizzazione. “Le condizioni riguardano, – hanno fatto sapere dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – non solo l’ambiente naturale, terrestre, marino ed agricolo, ma anche aspetti relativi a progettazione di dettaglio per le opere a terra, relativi a cantierizzazione, gestione delle materie, approvvigionamenti, rumore e vibrazioni”.