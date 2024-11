Muoio per amore della vita Suicida l’attivista e giornalista iraniano Kianoosh Sanjari

Leggi su Open.online

«La miafinirà dopo questo tweet. Ma non dimenticate che noi moriamo per, nonmorte». Sono quasi le 7.30 di sera, ore locali, quando a Teheran un uomo scrive un messaggio sul social X. Poco prima un altro messaggio: una foto dall’alto di Teheran con una breve didascalia: «Ore 19. Ponte Hafez», che porta il nome del sommo poeta. Di lì a poco, ai piedi di quello stesso ponte, viene ritrovato il cadavere die attivista 42enne. Erano giorni che lottava per il rilascio di quattro prigionieri politici, e che aveva maturato l’estremo gesto di protesta politica: togliersi laper la libertà di altri. «Spero che un giorno gli iraniani si sveglino e si liberino di questa schiavitù», sono le sue ultime parole. E poi il richiamo all’inno nazionale: «Payendeh Iran», Iran per sempre.