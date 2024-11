Ilrestodelcarlino.it - Morto l’imprenditore Carlo Contri: "Ci ha dato passione e impegno"

CENTO E’ scomparso a 81 anni, a un soffio dal suo 82esimo compleanno,centese(foto), legato indissolubilmente anche al mondo dello sport. Dirigente degli Essiccatoi Fava fino agli anni ’80, aveva poi acquisito la Tecnodrive a San Matteo della Decima negli anni ’90, iniziando la sua storia di imprenditore per poi fondare la Pmc a Pieve di Cento alla quale si è aggiunta anche la Tecnomotor. "Il messaggio che ha passato a noi figli è l’e lache lui ha messo per la famiglia, per le attività e per lo sport – è il ricordo di Diego- gli riconosciamo lae l’che lui ha messo in tutto questo, e che da figli abbiamo potuto vedere. Poi c’era anche l’amore per la Centese Calcio e per tutto ciò che era legato alla città di Cento. Per la Centese è stata una vera, ma aveva anche grande sensibilità per altri sporti ai quali è stato vicino come il volley, il basket, il golf così come la vicinanza alle attività del territorio e alla cultura.