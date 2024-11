.com - Morto Franco Ferrarotti, ultimo saluto al professore venerdì 15 novembre

, pioniere della sociologia italiana e figura di spicco nel panorama accademico, sarà commemorato domani,15, presso l’Università La Sapienza di Roma. La cerimonia si svolgerà alle ore 14 nell’Aula Falcone e Borsellino dell’Edificio di Giurisprudenza, alla presenza di amici, familiari, colleghi e numerosi ex allievi che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella sociologia italiana., scomparso all’età di 98 anni, si era dedicato con passione alla sua disciplina, fino a pochi mesi prima della sua scomparsa, continuando a scrivere e a contribuire alla comunità accademica.La commemorazione a La Sapienza perLa Sapienza di Roma, ateneo in cuiha svolto gran parte della sua carriera, ospiterà la commemorazione funebre in onore delemerito.