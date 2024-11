Lanazione.it - Misericordia e Istituto Agazzi, al via “La Piuma” il nuovo progetto d’inclusione sociale

Arezzo, 14 novembre 2024 – Si chiama Lailche vede l’diaffiancarsi allaper un laboratorio di piccolo artigianato dedicato a rspeciali. Si comincia sabato 16 novembre. «Portando avanti il nostrodi sensibilizzazione al volontariato tra i giovani degli istituti scolastici del territorio ci siamo imbattuti in alcuni “rspeciali” che hanno destato la nostra attenzione. Non potevamo rimanere indifferenti – racconta l’ideatrice Erika Bartoli – ed è per questo che abbiamo deciso di dedicare uncompletamente a loro. Nasce così “La” unper disabili cognitivi e fisici.» «Concretezza, innanzitutto – sottolinea il Governatore delladi Arezzo prof.