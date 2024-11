Ilfattoquotidiano.it - Milan, Rafael Leao: “Ecco come stanno le cose tra me e Fonseca. Critiche? Non sono perfetto, ma sono abituato alla pressione”

che accadono durante la stagione: non ho nulla contro l’allenatore e lui non ha nulla contro di me, è una questione risolta. Sicuramente non mi piace stare in panchina, ma è lui a prendere le decisioni e devo solo rispettarlo“. In ritiro con la Nazionale, Rafelparla apertamente di quello che sta succedendo aldurante la conferenza stampa all’antivigilia del match di Nations League del suo Portogallo contro la Polonia.I suoi ultimi mesi in rossoneroal centro dell’attenzione: “Sto facendo grandi stagioni con il. Nonil calciatore, cimomenti in cui posso fare meglio emolto autocritico“, ha spiegato. Poi il portoghese ha aggiunto: “Leche ricevo non mi scuotono, ho persone che mi sostengono e mi aiutano a crescere sia nel club che in nazionale.