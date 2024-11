Maxi frode fiscale e riciclaggio 47 misure cautelari in tutta Europa False fatture per 13 miliardi

Ilgiorno.it - Maxi frode fiscale e riciclaggio, 47 misure cautelari in tutta Europa. False fatture per 1,3 miliardi

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 14 novembre 2024 – Unaevasioneeuropea nel commercio di prodotti informatici e aldei relativi profitti. È quanto hanno scoperto i magistrati degli uffici di Palermo e Milano della Procura Europea, nell’operazione che ha portato a 47personali e sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni. Ma anche a 200 persone indagate per reati tributari e circa 400 imprese coinvolte. L’inchiesta ha inoltre ricostruitofatturazioni, riferite al quadriennio 2020-2023, per 1,3di euro. 47Il gip di Milano, su richiesta della Procura Europea (Eppo) ha emesso così 34in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4interdittive. Oggetto dell’operazione è unaevasione dell’Iva intracomunitaria. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi anche 7 persone che si trovano all’estero per le quali è stato emesso mandato di arresto europeo.