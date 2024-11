Marine Le Pen la corsa per l’Eliseo a rischio dopo la richiesta di condanna per frode Orbán e Salvini | Anche in Francia giudici contro il popolo

Leggi su Open.online

Due anni di prigione, multa di 300mila euro e cinque di ineleggibilità. È ladi pena della procura di Parigi arrivata ieri sera a carico diLe Pen, la leader del Rassemblement National. Che se confermata rischia di farle mancare l’appuntamento elettorale delle presidenziali francesi del 2027. L’inchiesta in cui la leader della destra francese è coinvolta riguarda i presunti lavori fittizi degli assistenti parlamentari a Bruxelles dell’allora Front National. Invece di aiutare i deputati francesi a Bruxelles e Strasburgo, i funzionari avrebbero continuato a lavorare in. Così il partito avrebbe sfruttato in maniera illecita i fondi europei. Del sistema, secondo l’impianto accusatorio, erano a conoscenza Le Pen e altri eurodeputati francesi del suo gruppo. Le reazioni dei sovranisti:, Bardella eIl primo a prendere le difese di Le Pen è stato Jordan Bardella, l’attuale presidente dell’RN: «La Procura non si occupa di giustizia, ma di accanimento e vendetta nei confronti diLe Pen.