Ilfattoquotidiano.it - Margaret Spada e il medico trovato su TikTok, nell’annuncio scriveva: “Rimodellamento del naso in 20 minuti”. Il fidanzato consegna i filmati della rianimazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

delin 20”. Una promessa allettante, pubblicizzata sudalchirurgo Marco Antonio Procopio, che ha attirato l’attenzione di Agata, 22enne siciliana.era arrivata a Roma proprio dalla Sicilia per sottoporsi a un intervento estetico di rinoplastica presso lo studiodei dottori Marco e Marco Antonio Procopio, un centro situato in via Cesare Pavese, nel quartiere Eur. Qualcosa, però, è andato storto con quello che doveva essere un semplice “ritocco”: dopo l’iniezione di un anestetico locale, la giovane ha avuto un malore, entrando in coma e morendo pochi giorni dopo. Ora lo studio è sotto sequestro e padre e figlio sono indagati per omicidio colposo.L’intervento pubblicizzato sui socialaveva scoperto il centrodei Procopio attraverso un video pubblicitario su, piattaforma dove il chirurgo Marco Antonio Procopio, 32 anni, vantava oltre 20mila follower.