L’Ue contro Booking com stop alle clausole di parità | hotel e noleggi esultano

.com dovrà garantire che il proprio servizio di prenotazioni online rispetti ogni obbligo del Digital Markets Act. Lo ha stabilito la Commissione europea, che ha ricordato come la società che gestisce servizi di prenotazioni die molto altro sul web sia stata inserita tra i gatekeeper. Come riportato da Repubblica, in concreto per.com scatterà il divieto delledi, vietate dal DMA, e per questodi auto e fornitori di servizi potranno utilizzare i propri prezzi e condizioni migliori sul proprio sito o su canali diversi dal portale del colosso con sede ad Amsterdam.L’app disu uno smartphone (Getty Images).Gli obblighi imposti aInoltrenon potrà aumentare i tassi di commissione o effettuare delisting di offerte di utenti commerciali se forniscono prezzi diversi su altri siti, che così facendo potranno competere a condizioni eque.