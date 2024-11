Biccy.it - Luca Argentero, sua moglie Cristina Marino e i like a Stefano De Martino: “Continua a metterglieli!”

è tornato a parlare deiche suacontinuerebbe a mettere alle foto Instagram diDe. La prima volta ne ha parlato da Fabio Fazio nel 2022, un anno dopo lo ha fatto fra le pagine di Vanity Fair e oggi è tornato sull’argomento ospite da Alessandro Cattelan a Supernova.“Sea mettergli i? Certo. Lei si nasconde dietro questa cosa che i social sono democratici. Ma in modo univoco, solo per loro. Dice: ‘È una bella foto’. È quello che mi dà più fastidio. Con tutto il rispetto perDe, che è un amico e una persona estremamente simpatica e alla mano, ma non fa sempre delle belle foto almeno quando è nud0 e unto. Io da cultore della bella fotografia posso dire che spesso non sono delle belle foto, è bello lui. Questa disonestà intellettuale di miache mi dà fastidio”.