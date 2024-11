Lotteria degli Stereotipi il nuovo spettacolo prodotto dall’associazione culturale rumorBiancO

Lanazione.it - Lotteria degli Stereotipi, il nuovo spettacolo prodotto dall’associazione culturale rumorBianc(O)

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 novembre 2024 – Una sola attrice sul palco e un’urna piena di parole. Comincia così, ilrumorBianc(O) e curato da Chiara Renzi, in collaborazione con Uniche ma plurali, che andrà per la prima volta in scena venerdì 22 novembre, alle ore 21, al Centro Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo (via Alfieri 28/30). Cambio location invece per la replica della settimana successiva, in programma al Teatro Virginian (via de’ Redi 12, Arezzo) venerdì 29 novembre, sempre alle ore 21 (ingresso libero, per info@gmail.com). Liberamente tratto dal libro Girls Will Be Girls di Emer O’Toole e adattato nella drammaturgia originale di Camilla Mattiuzzo, il progetto è finanziato dall’Assessorato all’Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità del Comune di Arezzo, nell’ambito del “Bando Pari Opportunità 2024”, con il supporto di Pronto Donna, Donne Insieme, Ass.