Superguidatv.it - Le Iene presentano Inside, stasera su Italia 1: le anticipazioni della puntata di giovedì 14 novembre 2024

Leggi su Superguidatv.it

Le, il programma ideato da Davide Parenti, tornano in prima serata con un nuova imperdibile inchiesta su1. Al centrodiun caso trattato in precedenza in trasmissione, ma analizzato attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ecco tutte le, i temi e gli argomenti al centrodi14in onda su1.Lepuntate: l’inchiesta “1000 ragazzi in fuga dalla droga”14dalle 21.53 va in onda la sestade “Le“, lo spin-off de “Le” ideato da Davide Parenti e trasmesso su1. Questa sera appuntamento con l’inchiesta “1000 ragazzi in fuga dalla droga“, un viaggio compiuto da Cizco e dall’autore Angelo De Luca, nel mondotossicodipendenza.