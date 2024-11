Gaeta.it - Le difficoltà incontrate nelle audizioni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Parlamento Europeo verso il Voto sulla Nuova Commissione: Le Dichiarazioni di Roberta Metsola e Antonio TajaniIl 27 novembre si avvicina e il Parlamento Europeo si prepara a votare per l’insediamento della nuova Commissione. Roberta Metsola, presidente dell’Aula, ha dichiarato l’impegno dell’istituzione nel garantire un processo fluido e responsabile, evidenziando l’importanza di affrontare le sfide attuali che il mondo presenta. Ledei sei vicepresidenti esecutivi candidati sono state l’epicentro di un dibattito intenso, con tensioni tra i gruppi politici che potrebbero compromettere la stabilità dell’Unione Europea.Le recentidi Bruxelles non sono andate come previsto. La situazione si è complicata a causa di veti incrociati tra le forze politiche della maggioranza, in particolare tra Popolari e Socialisti.