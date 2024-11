Lady Gaga apparirà nella seconda stagione di Mercoledì

Leggi su Cinefilos.it

difarà un’apparizionedi, come hanno confermato le fonti di Variety. L’esatta natura del ruolo diè stata tenuta nascosta, ma le fonti dicono che si tratterà di un cameo durante ladel megahit show di Netflix, le cui riprese sono attualmente in corso in Irlanda. Secondo le fonti, il team di produzione aveva cercato di coinvolgerenello show per un ruolo più ampio, ma alla fine la cosa non ha funzionato.Si tratta dell’ultimo ruolo da attrice per, nota soprattutto per la sua carriera musicale rivoluzionaria. Recentemente ha recitato in Joker: Folie à Deux al fianco di Joaquin Phoenix. In precedenza, è stata candidata all’Oscar come miglior attrice per aver recitato accanto a Bradley Cooper in A Star Is Born, ed ha anche recitato in House of Gucci e in diverse stagioni di American Horror Story.