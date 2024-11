Lanazione.it - La Verna nella top 25, il National Geographic la indica tra i luoghi cult

Arezzo, 14 novembre 2024 – C’è Latra le migliori 25 destinazioni al mondo da scoprire nel 2025 secondo il. Tra viaggi di lusso, escursioni, soggiorni spirituali, i fotografi, redattori ed esploratori dihanno selezionato 25 mete che compongono la lista dei viaggi da fare nel corso del prossimo anno. Tra i monasteri attivi in cui i viaggiatori possono soggiornare ci sono appunto La, situata in cima alla famosa rupeprovincia di Arezzo, e l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, vicino a Siena, dove è possibile degustare il vino prodotto dai monacicantina dell’abbazia. Tra le 25 mete «best of the world» da visitare nel 2025, ilconsiglia così anche i monasteri medievali italiani e tra questi ha scelto di citare Lae l’Abbazia di Monte Oliveto.