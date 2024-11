Ilfattoquotidiano.it - La proposta di FdI: un voucher fino a 1.500 euro l’anno per frequentare le scuole paritarie. Valditara: “Importante garantire quel diritto”

Una 1.500“spendibile esclusivamente presso una scuola paritaria” per ogni studente che frequenta una primaria, secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado. A patto che la famiglia abbia reddito Isee non superiore a 40mila. Un emendamento di Fdi alla legge di bilancio, presentato dai deputati Lorenzo Malagola e Marcello Coppo, prevede un nuovo assist per leprivate. E la mossa incassa la benedizione del ministro dell’Istruzione Giuseppe, che commenta: “Il governo è ben consapevole della importanza di assicurare ildei ragazzi, a prescindere dal reddito, a studiare nelle. Stiamo riflettendo su questo argomentoe stiamo già lavorando per individuare soluzioni praticabili”.“L’effettivo ammontare delper ogni studente”, specifica la, “è calcolato sulla base di scaglioni inversamente proporzionali al reddito Isee e nei limiti di un finanziamento complessivo pari a 65 milioni annui.