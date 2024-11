Bollicinevip.com - La crociera MSC dei mercatini di Natale: tradizioni, artigianato e magie natalizie del Mediterraneo

LaMSC deididelSalpa con MSC World Europa per unanatalizia indimenticabileSalpare con MSC World Europa per ladeidisignifica immergersi nella magica atmosfera natalizia di alcune delle città più incantevoli del. Questo viaggio festivo unisce lelocali, i sapori autentici e l’tradizionale alle luci e ai profumi delle feste. Da nord a sud, ogni tappa offre l’opportunità di visitarenatalizi unici, dove trovare regali speciali e lasciarsi incantare dall’atmosfera festiva.Genova:tra i caruggi eliguriIl viaggio ha inizio a Genova, tra le vie strette del centro storico conosciute come “caruggi”. Qui, un suggestivo mercatino celebra l’ligure, proponendo oggetti unici come decorazioniin vetro soffiato e ceramiche dipinte a mano.